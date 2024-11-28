UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Oyuncuları tebrik ediyorum. Gerçekten harikalardı. İlk yarıda zaman zaman bazı defansif hatalar yaptık. Rakip ikinci golü bulabilirdi ama ikinci yarı dengeyi sağladık. Rakip adam adama oynuyordu, dakikalar geçtikçe tempoları düşecekti. Biz de kartlarımızı oynadık. Bu maçı idare etmek zordu. Sarı kartı olanlar vardı, kulübede orta saha ve savunmacı yoktu. Oyuncuların dengelerini koruması zordu. Takımımın tutumundan ötürü mutluyum. Üst tura çıkmak artık kendi elimizde. Saint-Gilloise dışında tüm maçlarımız zordu. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu pozitif bir durum, 3 maçta 3 beraberlikten iyidir. Ortalardayız. Kaderimizi Kadıköy'de kendimizi belirleyeceğiz. Artık ligi düşüneceğiz, çünkü önemli bir maçımız var.