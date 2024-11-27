Mourinho'dan radikal karar! İşte Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slavia Prag ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertliler mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kritik randevu öncesi teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'ini netleştirdi. İşte Kanarya'nın, Slavia Prag karşılaşmasındaki kadrosu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 27.11.2024- 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024- 11:32