Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı sonrasında çarpıcı Ronaldo açıklamalarında bulundu. Ronaldo ise bu konuşmaları sosyal medya hesabından beğendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho, transfer hakkında konuştu.

Mourinho, Real Madrid'de görev yaptığı dönemde birlikte çalıştığı Cristiano Ronaldo'yla ilgili soruyu da yanıtladı.

"ÖĞLE YEMEĞİNE GELEBİLİR"

Mourinho, "Belki bir gün öğle yemeğine gelebilir. İstanbul, Arabistan ve Portekiz'in neredeyse ortasında yer alıyor. Özel jetine atlayıp eski arkadaşı Jose'yi görmeye gelir ve yemek yeriz. Fenerbahçe'de oynamasını soruyorsanız ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da bunu yapanlar saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar." dedi.

Bu konuşmanın paylaşıldığı bir sosyal medya gönderisini Cristiano Ronaldo beğendi.