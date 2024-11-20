FENERBAHÇE HABERİ | İngiliz basını duyurdu! Jose Mourinho Premier Lig'e geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe Teknik Direktörlük görevine gelen Jose Mourinho için İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Kariyerinde kazandığı kupalar ve başarıları ile dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Portekizli antrenörü İngiltere Premier Lig'den 2 kulübün takımın başına getirmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...(DIŞ HABER)