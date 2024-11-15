TRANSFER HABERİ | Fenerbahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte bonservis bedeli
Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle bu sezon istikrarını devam ettiren Fenerbahçeli yıldız futbolcuya sürpiz bir talip çıktı. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlayan Portekiz ekibi, sarı-lacivertlilerin yıldızını renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte bonservis bedeli...(DIŞ HABER)
ENES ARSLAN| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 15.11.2024- 12:38 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024- 12:41