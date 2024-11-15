Correio de Manha'nın haberine göre Benfica, devre arası tranfser döneminde Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor.

Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin 12 milyon Avro'ya ulaşan tekliflere açık olduğu aktarılırken, Florentino Luis'e alternatif arayan Benfica'nın Bruno Lage'nin isteğini yerine getirmek için 10 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi.