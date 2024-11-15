EuroLeague'in 10'uncu hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 72- 65 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 8 galibiyete ulaşırken; Zalgiris Kaunas, 4'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi Zalgiris Kaunas'ta 19 sayı kaydeden Lonnie Walker oldu. Fenerbahçe Beko'da ise Nigel Hayes-Davis 18 sayı ve Marko Guduric 17 sayı ile galibiyete önemli katkı sağladı.

İŞTE ÇEYREK SONUÇLARI

1. çeyrek: Zalgiris 21-17 F.Bahçe Beko

2. çeyrek: Zalgiris 26-43 F.Bahçe Beko

3. çeyrek: Zalgiris 47-52 F.Bahçe Beko