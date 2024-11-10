Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Manisa Basket'i 90-82 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip baştan sona önde götürdüğü maçın ilk periyodunu 24-21, ilk yarısını 48-41, üçüncü periyodunu da 74-62 önde geçti. Bu skorla Fenerbahçe 6 maçta 5'inci galibiyetini alırken Manisa Basket halen galibiyetle tanışmadı.

Maçta son periyodun henüz başında salonun elektrik arızasından kaynaklı skorbord korna çalar vaziyette arızalandı. Aynı anda sahanın ışıkları da söndü, maç yaklaşık 3 dakika durdu. Daha sonra ışık ve ses sisteminin düzelmesiyle maç kaldığı yerden devam etti.

Maçtan önce Antrenör Ertuğ Tuzcukaya'yla yollarını ayıran, son transfer Troy Brown'ın kulübe haber vermeden ABD'ye döndüğü Manisa ekibinde Echodas 35 sayıyla oynadı.

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin, Kerem Yılmaz

MANİSA BASKET: Pickett, Chiozza 17, Echodas 35, Besson 12, Yunus Emre 6, Apaydın, Buğra 2, Ahmet, Cengizhan 8, White Jr 2, Mustafa FENERBAHÇE BEKO: Sertaç 7, Mays 5, Hayes 15, Mert, Hall 7, Birsen 9, Melli 8, Melih 12, Guduric 5, Zagars 12, Marjanovic 10, Erten

1'İNCİ PERİYOT: 21-24

İLK YARI: 41-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-74