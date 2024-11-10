Fenerbahçe'de yardımcı antrenörü Zeki Murat Göle, 4-0 kazanılan Sivasspor maçı sonrası konuştu.

İŞTE GÖLE'NİN SÖZLERİ:

Maçın başında reaksiyon vermemiz gerektiğini söylemiştik, oyuncularımız dört dörtlük verdiler. Kontrol hep bizdeydi. İkinci topları kazanmamız, hızlı hücum şansı vermememiz gerekiyordu. Bunu da dört dörtlük yaptık.

"ÇAĞLAR'IN DURUMUNU BİLMİYORUZ"

Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtmamız gerekiyordu, yansıttık. Çok mutluyuz. Maç 3-0 olunca Djiku ile alakalı, biraz da tedbir de var, ufak sakatlığı da var. Daha doktor ile konuşmadık. Çağlar'ın durumunu da net bilmiyoruz. Hastaneden dönünce belli olacak. İnşallah ciddi bir durum yoktur.