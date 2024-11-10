Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Mücadelenin 50. dakikasında kaleci ile baş başa kalan Youssef En-Nesyri, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izlemeye giden Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2024- 20:26 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024- 20:35
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti.
Mücadelenin 50. dakikasında kaleci ile baş başa kalan Youssef En-Nesyri, kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı.
VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izlemeye giden Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.
İŞTE O POZİSYON:
Not: Görüntüler BEIN Sports'tan alınmıştır.