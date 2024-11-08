TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Osimhen bombası! Bu teklif Galatasaray'ı ekarte edebilir
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe'nin, 25 yaşındaki golcü için devreye girdiği belirtildi. Portekiz basını; sarı lacivertlilerin, Osimhen'i transfer edebilmek için yapması gereken teklifi de açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.11.2024- 11:31