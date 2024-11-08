Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden! Mourinho'dan AZ Alkmaar maçı sonrası radikal karar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 3-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde kötü oyun ve alınan skor moralleri epey bir bozdu. Teknik Direktör Jose Mourinho da AZ Alkmaar mücadelesinin ardından ocak ayında takımdan ayrılmasını istediği futbolcuları netleştirdi. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2024- 09:50