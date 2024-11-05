Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamalara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İşte o açıklama...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamalara yanıt verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

ZORUNLU AÇIKLAMA

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin "gündem değiştirerek gündeme gelme çabası" olarak görüyoruz.

Yüksel Yıldırım'a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını,

Bir maçtan sonra daha "beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur" mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz.