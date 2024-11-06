UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÖLE'NİN SÖZLERİ:

"Maçla ilgili, buraya moralli geldik. Zor şartlarda önemli bir galibiyet aldık. Bu takım ruhunu, birlik ve beraberliği arttırdı. Birlik ve beraberliğimiz iyi durumda. Zor bir fikstür çektik. AZ Alkmaar'a karşı zor bir mücadele bizi bekliyor.

"4 EKSİK FUTBOLCUMUZ VAR"

Eksiklerle geldik. 4 tane sakat oyuncumuz var. Onlardan eksik bu maça hazırlandık. Hocamız, akademiye çok önem veriyor. Alkmar maçında aramızda 4 genç oyuncu olacak. Onlar için şans. İnşallah oynama şansları olur."

"Grupta ilk 8 için mücadele ediyoruz. İlk 3 maçta değerli puanlar aldık, zorlu rakiplerle oynadık. AZ Alkmaar'dan sonra bir deplasman maçı daha olacak. Zor bir fikstür. Ama biz Fenerbahçe'yiz ve kazanmak için buraya geldik. Avrupa Ligi'nde mücadelemize devam edeceğiz."

"AZ Alkmaar'ın durumu bizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. AZ Alkmaar, lige ilk 6 hafta çok iyi başladı. Ondan sonra düşüşleri oldu. Ama bunda bazı faktörler var. Bunun bir çıkışı olacaktır. Onlar da bir çıkış noktası arıyorlar. O yüzden bizim için zor ve önemli bir maç."

"Mourinho, Manchester United maçı için Amrabat'tan bilgi aldığını söylemişti. Aynı şey bu maçta da oldu mu? Örneğin Dusan Tadic'ten Alkmaar için bilgi aldı mı?"

"Mourinho, çok detaycı ve özel bir insan. Oyuncularla fikir alışverişi yapıyor. Tadic'le de olmuştur tabii ki."