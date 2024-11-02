Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Bu toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki mali tablolar hakkında bilgi verdi. Vodina, bu dönemde finansman giderlerinin 1 milyar 946 milyon TL, dönem zararının 2 milyar 225 milyon TL olduğu belirtti. Sarı-lacivertli kulübün toplam borcunun ise 12 milyar 571 milyon TL olduğu açıklandı.
Fenerbahçe’nin borcunun 12 milyar 571 milyon TL olduğu açıklandı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü'nün 31 Mayıs 2024 itibarıyla borcunun 12 milyar 571 milyon lira olduğu açıklandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 02.11.2024- 16:08