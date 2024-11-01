UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezasını açıkladı.

Buna göre Portekizli teknik adam, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası aldı.

Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçta olmayacak.