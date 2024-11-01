UEFA Disiplin Kurulu Jose Mourinho'nun cezasını açıkladı!
Son dakika spor haberi: UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezasını açıkladı. İşte Jose Mourinho'nun cezası...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2024- 17:44 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024- 17:51
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezasını açıkladı.
Buna göre Portekizli teknik adam, UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç men cezası aldı.
Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynayacağı maçta olmayacak.
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