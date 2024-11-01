Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki teslim törenine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Acun Ilıcalı, Burak Çağlan Kızılhan ve Hulusi Belgü, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birand, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hürer Gündüz, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, teknik direktör Jose Mourinho, futbol A takımı kaptanları Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş ile davetliler katıldı.

Törende konuşan genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, "Yanımdaki yeni otobüsümüzle deplasmanlara gideceğiz, inşallah 3 puanlarla, kupalarla İstanbul'a döneceğiz. Yeni otobüsümüzün takımımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birand da Fenerbahçe'nin Türk sporunun en değerli temsilcilerinden birisi olduğunu dile getirerek "Fenerbahçe her branşta ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Biz de onların yanında olduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücü ışığında Fenerbahçe'yi başarıya taşımayı hedefliyoruz." dedi.

"TÜRÜNÜN EN PAHALI VE EN LÜKS OTOBÜSÜ"

Otobüsle ilgili Hürer Gündüz, aracın 50. yıla özel yapıldığını vurguladı.

Gürsel Turizm olarak 50 yıldır Fenerbahçe'nin ulaşım sponsoru olduklarına dikkati çeken Gündüz, "Efsane teknik direktör Didi döneminden bu yana kulübe hizmet veriyoruz. Bu aracı da Hoşdere fabrikasında özel yaptırdık. Araçta Mercedes'in en üst segmentinde göreceğiniz bütün özellikler ve daha fazlası mevcut. Türünün en pahalı ve en lüks otobüsü. Takıma hayırlı olsun. İnşallah çok önemli başarılara vesile olur." açıklamasını yaptı.

Teknik direktör Jose Mourinho ile otobüste sohbet ettiklerini de dile getiren Gündüz, şunları söyledi:

Mourinho otobüsü çok beğendi. Biz de 'İstediğin zaman, bakkala dahi giderken kullanabilirsin. Bu özel bir otobüs. Özel bir isim için özel otobüs.' dedik. Fabrikadaki işçiler otobüsün şasesine dualarını ve özel dileklerini yazdılar. Sevgiyle üretilen bir otobüs. Mourinho da çok beğendi. İnşallah Formula 1 pistinde yönetim kurulu üyelerine de otobüsü kullandıracağız. Türünün en iyi otobüsü. Bu otobüste bir uçak konforu var. Süspansiyon sistemi, sessizliği, konforu çok üst seviyede. Bu otobüsle yolculuğunuz uçak kadar kısa sürmez ama uçaktan daha rahat seyahat edersiniz.