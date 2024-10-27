Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 10. hafta müsabakasında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
FENERBAHÇE - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Kostic, İsmail, Amrabat, İrfan Can, Maximin, En-Nesyri, Dzeko
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Seferi, Dimitrov, Puscas
FENERBAHÇE - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Bodrum FK maçı 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MEHMET TÜRKMEN DÜDÜK ÇALIYOR!
Karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetiyor. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Anıl Usta yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.