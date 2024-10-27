Fenerbahçe - Bodrum FK CANLI İZLE (Fenerbahçe - Bodrum FK maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Fenerbahçe ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.10.2024- 19:00