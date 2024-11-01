Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, bugün Ataşehir'de oynanacak olan Partizan maçını salonda izleyecek. Yıldırım, yakın dostu Obradovic'le karşılaşma öncesi bir araya gelecek. Fenerbahçe Beko-Partizan maçı saat 20.45'te başlayacak. Yıldırım ayrıca yarınki Yüksek Divan Kurulu toplantısına da katılacak.
Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçını izleyecek!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin bir dönemler başkanlığını yapan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertliler Partizan'la yapacağı maçı salondan takip edecek.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.11.2024- 09:54
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