Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 11'inci haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.