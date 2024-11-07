Fenerbahçe'den maç günü transfer görüşmesi! Tottenham'ın yıldızı kiralanacak
Trabzonspor deplasmanında son dakika golüyle kazanan Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Ferdi'nin satılması ve Oosterwolde'nin ciddi sakatlığının ardından sol bek arayışlarına başlayan sarı lacivertliler Tottenham'ın yıldızına kancayı taktı. Galatasaray maçı için İstanbul'da bulunan Tottenham yöneticileri ile Fenerbahçeli kurmaylar transfer görüşmesi için bir araya geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ
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Yayın Tarihi: 07.11.2024- 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024- 10:15