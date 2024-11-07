Fenerbahçe'den maç günü transfer görüşmesi! Tottenham'ın yıldızı kiralanacak

Trabzonspor deplasmanında son dakika golüyle kazanan Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Ferdi'nin satılması ve Oosterwolde'nin ciddi sakatlığının ardından sol bek arayışlarına başlayan sarı lacivertliler Tottenham'ın yıldızına kancayı taktı. Galatasaray maçı için İstanbul'da bulunan Tottenham yöneticileri ile Fenerbahçeli kurmaylar transfer görüşmesi için bir araya geldi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2024- 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024- 10:15