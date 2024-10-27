Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik. Perşembe-pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı."

"Maçlara göre santrforlar değişebilir. Bu kez iki santrforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santrforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor."