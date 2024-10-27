Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Bodrum FK'yı 2-0 yendi. Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko maç sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Maça iyi başladık. Amacımız önde basarak gol bulmaktı erkenden. İlk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Bunu ikinci yarıda yapabildik, skor 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi. Bana göre hala gelişmemiz gerekiyor."

"Ben kariyerim boyunca takım için oynadım. Dışarıdaki insanlar sadece gole odaklanıyor. Golün dışında hafta için çok büyük çalışma yapıyoruz. Gol, çalışmalarınızın ödülü anlamına geliyor. Ben takımıma defansta da yardım ediyorum. Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi."