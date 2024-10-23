UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında sahasında Manchester United'ı ağırlayacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho ve Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları:

"MANCHESTER UNITED'IN KORKMASI İÇİN BİR SEBEP YOK"

"Manchester United'ın teknik direktörü değilim, onların da korkması için bir sebep görmüyorum. Onlar da maçın kolay maç olmayacağını biliyordur. Zor bir maç olacağını biliyorlardır. Maksimum güçle buraya gelecekler. West Ham maçı için rotasyon yapmayacaklardır. Ben de bunu yapacağım."

MANCHESTER UNITED'A GÖNDERME

"Manchester United'da sizden sonra neler oldu?"

"Bunu düşünmek için 1 dakikamı bile vermedim. Onlar için en iyisini diledim. Şu anda harika değillerse bile, bu beni mutlu etmiyor. Onları düşünecek vaktim yok. Ben oradayken nelerin olduğunu, nelerin olmadığını düşünmek anlamsız. Onlar Erik ten Hag'a desteklerini ve güvenlerini gösteriyorlar. Hocalarının ve takımlarının değişebileceğine inanıyorlar. Benim dönemimle fark bu. Biz Avrupa'yı kazandık, Manchester City puan cezası alırsa şampiyon olabilir. O zaman da bana bonus vermeleri gerekir."

"AVRUPA LİGİ'NDE FAVORİ MANCHESTER UNITED VE TOTTENHAM"

"Avrupa'da Manchester United kazanamadı ama kaybetmedi de. Yeni formatı herkes anlamaya çalışıyor. Porto'ya karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Twente'ye karşı biz de oynadık. Old Trafford'da herkes kazanmalarını bekler. Manchester United'ın yüksek bir potansiyeli var. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. 8 maçın 4'ünü kaybetseler bile, kalan 4 maçı kazanarak 12 puanla kolayca üst tura çıkabilirler. Bu turnuvada Manchester United ve Tottenham'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Premier Lig çok farklı ve biz en güçlü adaylardan biriyle oynayacağız."

"TELEVİZYONDAKİ UZMANLARIN HER ŞEYE ÇÖZÜMÜ VAR"

Sol bek için televizyondaki uzmanlardan tavsiye alırım. Kostic, Levent ve Jayden kadroda yok. O uzmanların her şeye çözümü var. Türkçe anlamıyorum ama siz tavsiye yaparsanız, maçta korunmuş olurum. Belki Szymanski dersiniz, solak ve hızlı. Gol de atamıyor... Uzman tavsiye ederse yaparız."

"ALEX FERGUSON İLE HARİKA İLİŞKİM VAR"

"Sir Alex Ferguson ile harika ilişkim var. Belgeselim çıktığında saygımın nedenini göreceksiniz. Kulüpteki elçi rolünü kaybetmesinin bir önemi yok. Onun rolü elçi rolünden ver birkaç pounddan daha değerli. Herkes onu seviyor ve saygı duyuyor."

"BİR GÜN İNGİLTERE'YE GİDERSEM..."

"Manchester United'ın transferleriyle ilgili cevap veremem. Onlara başarılar diliyorum. Futbolun doğası gereği onlarla karşılaşacağız ve ben kazanmak istiyorum. Manchester United'ın durumuna güldüğümü ve akıl oyunlarımı yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz. Onları analiz ettik ve gerçekten iyi takımlar. En yakın zamanda başarıya ulaşacaklardır. Umarım yakın zamanda olur. Umarım bir gün İngiltere'ye gidersem, o zamandan önce başarılı olurlar. Şu an onlara karşı bir duygum yok."

Szymanski'nin açıklamaları şöyle:

"MOTİVASYONUMUZ AYNI"

"Fenerbahçe olarak motivasyonumuz her maç olduğu gibi aynı. Samsun'da beraberlik bizi üzdü ama Manchester United'ı yenmek istiyoruz. Bakalım o beraberlik sonrası nasıl bir cevap vereceğiz. Ben sahada iyi bir performans vereceğimize eminim."

"DIŞARIDAKİLERİN NE DEDİĞİ UMURUMDA DEĞİL"

"Geçen sezon başında gol ve asist anlamında harikaydım. Şu anda milli takımda da bunlara devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyorum ama gol anlamında şanssızlık yaşıyorum. Etrafımdaki insanlar performansımdan memnun olsun yeter, dışarıdakilerin ne dediği umurumda değil."

"ZEMİNLER HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

"Türkiye'deki zeminler hakkında konuşmak istemiyorum. Her zeminde oynamak zorunda kalabiliyorsunuz. Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı için üzgünüm ama sonuna kadar destek olacağız."