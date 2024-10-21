Fenerbahçe, antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık olduğunu, Samsunspor müsabakasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'de ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edildiğini açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır."