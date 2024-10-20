Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 9. hafta müsabakasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Çekişmeli maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:
Samsunspor: Okan, Bola, Drongelen, Satka, Bennaser, Zeki, Ntcham, Emre, Holse, Muja, Marius.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Jayden, Amrabat, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.