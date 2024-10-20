Samsunspor - Fenerbahçe CANLI İZLE (Samsunspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Samsunspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2024- 19:40