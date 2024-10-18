Fenerbahçe Beko, yeni transferleri Skylar Mays'i resmi hesaplarından taraftarlarına müjdeledi.

Sarı lacivertli ekibin duyurusunda, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son dört sezonda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Birleşik Amerikalı guard Skylar Mays (1997, 1.93) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadelerine yer verildi. Kulüp ayrıca yeni transferlerinin kim olduğuna dair bir bilgilendirme metni yayınladı.

SKYLAR MAYS KİMDİR?

"5 Eylül 1997 tarihinde Louisiana'da dünyaya gelen Skylar Mays, kolej kariyerinde Louisiana State University forması giydi. 2016-2020 yılları arasında LSU Tigers organizasyonunda başarılı bir performans sergileyen Mays, özellikle mezun olduğu 2019-2020 sezonundaki 16.7 sayı, 5.0 ribaund, 3.2 asist ortalamalarıyla dikkat çekiyordu.

2020 yazında ikinci tur 50. sıradan Atlanta Hawks tarafından draft edilen Mays, 2020-22 arasında Atlanta Hawks ile NBA deneyimi yaşarken, aynı zamanda College Park Skyhawks ile G-League'de de mücadele etti.

2022-23 ve 2023-24 sezonlarında NBA'de Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen Skylar Mays, G-League'de ise Delaware Blue Coats, Mexico City Capitanes ve South Bay Lakers takımlarıyla mücadele etti.

Birleşik Amerikalı oyuncu, 2024-25 sezonu başında ise NBA ekiplerinden Minnesota Timberwolves'un kadrosunda yer alıyordu.

Başarılı guard, kariyeri boyunca 105 NBA karşılaşmasında forma giyerken, bu müsabakalarda 4.3 sayı, 1.7 asist, 1.2 ribaund ortalamaları tutturdu.

Skylar Mays'in NBA kariyerindeki istatistikleri şu şekildeydi:

2020-21 (Atlanta Hawks): 33 maç, 8.2 dakika, 3.8 sayı, 0.9 asist, 1.1 ribaund

2021-22 (Atlanta Hawks): 28 maç, 7.9 dakika, 2.9 sayı, 0.6 asist, 0.9 ribaund

2022-23 (Portland Trail Blazers): 6 maç, 31.5 dakika, 15.3 sayı, 8.3 asist, 3.2 ribaund

2023-24 (Portland Trail Blazers): 21 maç, 17.0 dakika, 6.3 sayı, 3.6 asist, 1.8 ribaund

2023-24 (Los Angeles Lakers): 17 maç, 4.5 dakika, 1.3 sayı, 0.6 asist, 0.4 ribaund

Mays, NBA kariyerindeki en etkili maçlardan birini 9 Kasım 2023 tarihinde Portland formasıyla Sacramento Kings'e karşı oynarken, bu müsabakada 18 sayı ve 11 asist istatistikleri üretti.

Her iki guard pozisyonunda da forma giyebilen Skylar Mays, saha görüşü ve pas kabiliyetinin yanı sıra gerektiği anlarda skora katkı yapabilen bir isim.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Skylar Mays'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"