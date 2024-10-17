Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda ALBA Berlin'e konuk oluyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun bu maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
1.Periyot Oynanıyor: ALBA Berlin 0 - 0 Fenerbahçe Beko
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ALBA BERLIN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko maçı 17 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK
Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Scottie Wilbekin'in yanı sıra, 12 Ekim Cumartesi günü oynanan Yalovaspor karşılaşmasında kalça bölgesinden sakatlık yaşayan ve yapılan kontrollerinin ardından kas yaralanması tespit edilen Marko Guduric bu mücadelede forma giyemeyecek.