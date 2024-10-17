ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko CANLI ( ALBA Berlin - Fenerbahçe Beko canlı anlatım)

THY EuroLeague'in 4. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Alba Berlin'in konuğu oluyor. Bu heyecanlı karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.10.2024- 20:19