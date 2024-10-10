Jose Mourinho'dan radikal hamle! Fenerbahçe'de ilk 11 değişiyor

Fenerbahçe, lige verilen ara sonrası Süper Lig'de oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, milli maçların ardından kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Kanarya'da ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olan o ismin kızağa çekileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2024- 16:26