Yılın transferini açıkladı! İrfan Can Kahveci ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki ekip lige verilen arada transfer çalışmalarına odaklanmıştı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin yıldız ismi İrfan Can Kahveci hakkında gündem yaratacak bir iddia geldi. Sarı lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcunun, Galatasaray'a gidebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 10.10.2024- 13:17