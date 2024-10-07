FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Jose Mourinho'nun gözünden düşmüştü! O yıldız vedaya hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho ile başarı peşindeyken Portekizli çalıştırıcının forma şansı vermediği oyuncular ile de yollarını ayırmak üzere. Bu isimlerden biri, devre arasında bir Avrupa ekibine transfer olmaya çok yakın. İşte aynı zamanda milli formayı da terleten o futbolcu... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.10.2024- 06:40