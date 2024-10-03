UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Twente'nin konuğu oluyor. Twente - Fenerbahçe maçını haberimizden izleyebilirsiniz

TWENTE- FENERBAHÇE MAÇI 11'LER

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Becao, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En Nesyri

TWENTE- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Fenerbahçe maçı saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 276. RANDEVU

Fenerbahçe, Twente ile tarihinde 5. kez karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ilk olarak 2009-2010 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Kadıköy'de oynanan müsabakayı konuk ekip (2-1) kazanırken, Hollanda'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0'lık skorla kazandı. Taraflar geçen sezon ise UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda kozlarını paylaştı. Kanarya, ilk maçı 5-1, rövanşı ise 1-0 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 275 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 392 gol gördü.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: