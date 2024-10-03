UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Bu mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat açıklamalarda bulundu.

İŞTE AMRABAT'IN SÖZLERİ:

Zor bir maç oldu. Twente iyi bir takım. Genç ve kaliteli oyuncuları var. Geçen hafta Old Trafford'da Manchester United ile berabere kaldılar. 1 puan iyi netice. Zor maçtı. Önemli bir puan elde ettik.

Bu rakibinize bağlı, rakip sizi sola ittiğinde siz de soldan atak yapıyorsunuz. Biz oyunun yönünü değiştirip sağdan da oynamaya çalıştık. Önemli olan noktalardan birisi rakibinizi kovalamak. Bana göre bugün genel anlamda iyi bir iş çıkardık."