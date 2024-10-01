Jose Mourinho yıldız ismi sahaya sürüyor! İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i
UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint Gilloise galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de gözler Twente maçına çevrildi. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, 2'de 2 yaparak rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Hollanda deplasmanında sahaya süreceği ilk 11'i netleştirmeye başlayan Portekizli teknik adam, yıldız isme şans vermeyi düşünüyor. İşte Fenerbahçe'nin Twente maçı muhtemel 11'i... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 01.10.2024- 10:27