FENERBAHÇE HABERİ - Elazığspor'dan dikkat çeken Jose Mourinho paylaşımı! Büyük ilgi gördü

TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, Antalyaspor maçında kendi laptop'unu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak ikonik bir ana imza atmıştı. Elazığspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü. İşte ayrıntılar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.10.2024- 10:59