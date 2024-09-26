Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapacak. Sarı-lacivertli ekip, 3-1'lik derbi mağlubiyetinin ardından bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Futbol severler ise araştırmalara başladı. Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı saat kaçta? sorguları yapılırken tüm detayları sizler için derledik.
FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE - UNION SAINT GILLOISE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Saint-Maximin, En-Nesyri (Dzeko).
Union Saint-Gilloise: Moris, Leysen, Machida, Burgess, Sadiki, Rasmussen, Vanhoutte, Terho, Castro-Montes, Fuseini, Ivanovic.
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FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını ise Hicham Zakrani ile Aurélien Berthomieu yapacak. Sarı-lacivertli ekip, 3-1'lik derbi mağlubiyetinin ardından bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray maçının ilk 11'ine göre 3-4 değişiklik yapması bekleniyor. Portekizli teknik adam, Mert Müldür, Szymanski ve İsmail Yüksek'i yedek kulübesinde bekletmeyi planlıyor. Ayrıca sakatlığı süren Maximim de riske edilmeyebilir.
6 İSİM FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 22 kişilik kadroda yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Ryan Kent, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz, Union Saint-Gilloise maçının kadrosunda olmayacak.
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OSAYI-SAMUEL GERİ DÖNÜYOR
Sarı-lacivertli ekibin Göztepe ile oynadığı maçta sakatlanan Osayi-Samuel bir süredir takımdan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan 27 yaşındaki futbolcunun Union Saint-Gilloise maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
İKİ EKİP GEÇEN SEZON DA RAKİP OLMUŞTU
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, kendi sahasında 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf olmuştu.
UNION SAINT-GILLOISE LİGİNDE 12'NCİ SIRADA
Union Saint-Gilloise, 8 haftası geride kalan Belçika Ligi'nde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu sonuçların ardından 10 puana ulaşan Union Saint-Gilloise, ligin 12'nci sırasında yer alıyor.
Öte yandan 8 maçta rakip ağlara 7 gol gönderen ekip, kalesinde de 7 gol gördü.
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FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında Union Saint-Gilloise (Belçika), Twente (Hollanda) (D), Manchester United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Slavia Prag (Çekya) (D), Athletic Bilbao (İspanya), Olimpik Lyon (Fransa) ve Midtjylland (Danimarka) (D) ile karşılaşacak.