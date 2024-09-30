Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sol arka adaledesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün
@AcibademSaglik
Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü
Sağlık Durumu Bilgilendirme Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede… pic.twitter.com/7qzvu3cEd7— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 30, 2024