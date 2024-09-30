L'EQUIPE: Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı kazandığı maçta Mourinho, bilgisayarını kamera önüne koyduğu ve takımına verilmeyen bir golü yavaş çekimde gösterdiği için sarı kart gördü. Karara şahsen itiraz etmek yerine tercih etmek yerine yaptığı bu hareket hakemin hoşuna gitmedi."

DAILY SPORTS: "José Mourinho, kenardaki eksantrik davranışları nedeniyle bir kez daha ilgi odağı oldu. Bu kez de F.Bahçe maçında yaşanan bir olaya dikkat çekmek için kenarda kamera kullandığı için uyarı aldı."