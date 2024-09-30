FENERBAHÇE HABERLERİ - Dünya basını Jose Mourinho'yu konuşuyor! "Ensantrik bir davranış"
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yaptığı hareketle yine dünya basınının gündemine oturdu. Portekizli çalıştırıcı, Edin Dzeko'nun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüne tepki göstermişti. Deneyimli teknik adam kullandığı laptop'a pozisyonu açarak yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koydu. İşte uluslararası basının Jose Mourinho yorumu... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 30.09.2024- 14:18