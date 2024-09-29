Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho yaptığı hareketle yine dikkatleri üzerine çekti.
DZEKO'NUN GOLÜ SAYILMAYINCA...
Mourinho, 76. dakikada Edin Dzeko'nun geçersiz sayılan golü sonrası diz üstü bilgisayarından pozisyonun görüntüsünü yayıncı kuruluş kameralarının önüne koydu. Portekizli teknik adam bu hareketi sonrası sarı kart gördü.
İşte o anlar...
💻 Jose Mourinho'dan laptoplu tepki! #ANTvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/mN1RzXdc5x— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 29, 2024