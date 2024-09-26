Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.
A Millî Takımımızın eski oyuncusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına… pic.twitter.com/QeMUUCjukI— TFF (@TFF_Org) September 27, 2024