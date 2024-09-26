UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde ağırladığı Union Saint Gilloise'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

"Bugün en önemli şey 3 puandı. Bu yeni formatta kaç puan almak gerek, bilemiyorsunuz. Yapılacak en iyi şey puanları toplamak. İlk yarı iyi başlayamadı9k, ikinci yarıya daha iyi başladık. Baskı yaptık, top kazandık. İkinci yarı oynadığımız oyunu beğendim. 2-0'dan sonra şunu söyleyeyim; futbolda dalga geçemezsiniz, geçerseniz futbol size ihanet etmez. Her takım savaşmaya devam eder. Kendi kendimize maçı garip duruma soktuk. 2-1'den sonra takım, oyunu kontrol altında tuttu. Edin topu tutmayı becerdi. Son 5 dakikada oyunu tuttuk. Futbolda dalga geçemezsiniz."