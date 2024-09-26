UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Union Saint Gilloise'yı konuk etti.
Zorlu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmayı başardı.
Ekibimizin gollerini 26. dakikada Çağlar Söyüncü ve 81. dakikada Burgess (K.K.) kaydetti.
Union Saint Gilloise'da ise sahneye 90+3. dakikada Sykes çıktı.
Fenerbahçe'de oyuna sonradan dahil olan Osayi Samuel, maçın 90. dakikasında kırmızı kart gördü.
Belçika takımında ise Kevin Mac Allister, 73. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan atıldı.İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽GOOOLLL! Çağlar Söyüncü'den gol Becao'dan asist! Stoperler iş başında! pic.twitter.com/OnKs2IpjL7— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024
⚽GOOOLLL! Osayi Samuel'in şutunda kaleciden dönen topu Burgess kendi kalesine gönderdi! pic.twitter.com/3UbUhSXcmv— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024
U.S Gilloise, Sykes'in attığı golle farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/Nnbv7KjQ3T— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024