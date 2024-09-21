Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma ardından sarı-lacivertli ekipte Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşma ardından sarı-lacivertli ekipte Dusan Tadic açıklamalarda bulundu.

İŞTE TADIC'İN SÖZLERİ:

Açıkçası maçtan önce konuşmamız gereken her şeyi konuştuk. Yapmamız gerekenleri, yapmamamız gerekenleri iyi biliyorduk. İlk 25 dakika pozisyonlar bulduk, atsak farkı olurdu. Yediğimiz goller hoş değildi. Rakibe çok fazla enerji verdik. Beraber defans, beraber atak yapmayı bilmeliyiz. Çok basit goller yedik. Bunları yapmamalıyız.