Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet! Jose Mourinho onayı verdi
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yaz transfer sezonunda önemli oyuncuları kadrosuna katan sarı-lacivertliler, sezon sonunda Edin Dzeko'nun olası ayrılığına karşı yeni golcü arayışlarına başladı. Genç ve dinamik bir golcü isteyen Fenerbahçe, 50 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcu için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 20.09.2024- 10:33