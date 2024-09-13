Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.