Türkiye'den ayrıldıktan sonra kariyeri geriye giden Kruse'nin son hali ise futboldan uzak bir görüntü sergiliyor.

Aşırı kilolarıyla ilgili konuşan Max Kruse, "Son altı ayda sağda solda her şeyi yiyince 15 kilo aldım.Artık sağlıklı yaşam sürdürecek bir motivasyonum yok. Doktorum vücudumun yüzde 33'ünün yağ olduğunu söyledi." dedi.

Bu sonucu öğrendiğinde kısa bir an için utandığını da itiraf eden Kruse, "Yüzde otuz üç oldukça dikkat çekici bir oran. Doktorumla birlikte yağ giderici enjeksiyon kullanmayı planlıyoruz" dedi.