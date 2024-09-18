Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe dev derbide Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekibin en büyük kozu olan Jose Mourinho'nun büyük maçlarda yakaladığı istatistikler ön plana çıkıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk derbi maçına cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak. Kariyeri başarılarla dolu olan Portekizli teknik adam, şu ana kadar çalıştırdığı takımlarda bu dev maçların atmosferini 203 kez yaşadı. Fotomaç'ın derlediği haberde; Benfica, Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'yla çıktığı bu karşılaşmaların %46'sından zaferle ayrılmayı başardı. Yani 203 maçın 93'ünü kazandı.

47 DERBİDE 25 GALİBİYET

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 47'sinden beraberlikle ayrılırken, 63'ünü ise kaybetti. Benfica ile tek derbisinde Sporting Lizbon'u yenen Mourinho, Porto ile çıktığı 9 derbinin de 7'sini kazandı, 1'inden ise beraberlikle ayrılırken, 1'ini ise kaybetti. Chelsea'deki ilk döneminde oynadığı 47 derbinin de 25'ini kazanmayı bilen Jose, İnter'de de 21 büyük maça çıkarken bunlarda 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

BARÇA'YA BOYUN EĞMEDİ

Real Madrid'de 25 dev maça çıkarken bunların 17'sini Barcelona'ya karşı oynadı, sahadan 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. M.United kariyeriyle birlikte derbilerdeki etkinliğini ise kaybetmeye başladı. Kırmızı-şeytanları çalıştırırken 12 kez derbileri kaybetti. Tottenham'daki son 6 derbisinde Roma'daki ilk 7 derbisinde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Roma'da 23 büyük maçın 16'sını kaybetti. Milan'ı ise hiç yenemedi.

ARTETA JOSE'YE BENZEDİ

Arsenal'in eski yıldızı Walcott, Mikel Arteta'yı Jose Mourinho'ya benzetti. İngiliz yıldız, "Arsenal, Tottenham karşısında, tam Mourinho'nun futbol anlayışıyla oynadı ve kazandı. Arteta bu karşılaşmada Jose Mourinho gibi hareket etti" dedi.

MOU ÇOK AKILLIYDI

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Gary Cahill, Portekizli teknik adam hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Zihin oyunlarında çok akıllıydı. Özellikle benim ve John'un karakterinden ve nasıl tepki alacağını biliyordu. Zaman zaman çok öfkeleniyorum."