Kasımpaşa 0 - 2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler, derbi öncesi çıktığı karşılaşmada hata yapmadı ve Kasımpaşa'yı 2 golle mağlup etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.09.2024- 17:31 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024- 19:08