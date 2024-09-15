Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

İkinci yarı takımı beğenmedim. Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Ancak milli arada oyuncular rutinini kaybedebilir, o yüzden 3 puanı almak önemli bizim için.

Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim. 2-0 oyuncuları rahatlatmış gibiydi. Ancak kazanmayı bildik.