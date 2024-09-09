Fenerbahçe transferi güvenceye aldı! İşte sözleşmede yer alan o madde

Yaz transfer sezonunda yaptığı hamlelerle sezona damga vuran Fenerbahçe, Filip Kostic'i de renklerine bağlayarak iz bırakmayı başardı. Diğer yandan takıma katılacak futbolcuların transferi için hummalı bir çalışma içerisinde olan sarı-lacivertli takıma ocak ayında katılacak Medina ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya, yıldız futbolcu için sözleşmeye özel madde koydurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2024- 06:40