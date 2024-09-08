Transfer döneminin bitmesine sayılı günler çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, bir yeni transferini daha açıkladı.
Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu Filip Kostic ve kulübü Juventus ile anlaşıldığını duyurdu.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Transfer Bilgilendirme
Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir.
Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/K45JC17O0s— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 8, 2024